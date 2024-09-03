本（9）月1日至30日是「交通安全月」，以「人本交通 停讓文化」與「車輛慢看停 行人安全行」為主題，除了加強交通安全宣導外，執法著重於「酒後駕車、超速、闖紅燈、駕車不停讓行人、行人違規」等違規樣態取締，主要目的在防制交通事故，維護良好交通秩序。

而駕駛改裝噪音車擾亂環境安寧是最常讓民眾詬病的違規，因此桃園警分局利用「交通安全月」期間結合「靜桃專案」強力執法，環、監、警聯合稽查勤務列為重點，以期還靜於民。

交通安全月結合靜桃專案，桃警攜手環保局強力執法。（翻攝畫面）

桃園警分局昨（2）日晚間7至11時，與環境保護局及桃園監理站合作，在桃園市力行路258號（桃園分局）前，攜手共同執行「靜桃專案」勤務，共攔查汽、機車23輛，經檢測有15輛排氣管噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單。

桃園警分局統計靜桃專案執行成效，截至今年8月底環警監聯合稽查檢測噪音超標當場告發有560件，警政蒐證通報後通知到檢也達4636件，相關噪音陳情案件下降了2成多，落實稽查後展現一定的成效。

本（9）月事交通安全月，桃園警分局結合靜桃專案，攜手環保局強力執法。（翻攝畫面）

昨晚稽查現場，一部價值65萬的山葉R6紅牌大型重機車，噪音超過14分貝，裁罰3600元罰鍰；另一部價值200多萬的賓士汽車則是噪音超標8分貝，裁罰3000元罰鍰；另也有一部將近百萬奧迪汽車噪音超標7分貝，裁罰3000元罰鍰；整晚執行下來，違規總裁罰金額達58200元。

桃警提醒民眾若發現改裝車噪音過大或有危害交通行為，可以拍照、錄影蒐證，噪音部分至「行政院環境部噪音車檢舉網站」檢舉；其他交通違規部分則利用「桃園市政府警察局交通違規檢舉專區」向警方提出檢舉，違反者將依相關法規處罰，共同維護大眾交通安全及環境安寧的權益。

桃園警分局呼籲汽機車駕駛人，切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧，警方與環保、監理人員將持續聯合戮力執行稽查取締勤務，請勿以身試法，以免得不償失。