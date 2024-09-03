大陸男星王安宇，去年與女星趙露思搭檔演出陸劇《神隱》後人氣飆漲，讓他成為最受矚目的新生代小生之一。不過日前他登上綜藝節目玩遊戲時，因玩得太過激烈投入，導致他的髮片掉了，而他更當場將一撮假髮拿下，畫面曝光後也讓網友看傻眼。

王安宇日前出演大陸綜藝節目《忙忙碌碌尋寶藏》，過程中他與楊迪、武藝、田曦薇等人在水中開心地打水仗；怎料，當眾人玩得正開心時，王安宇伸手撥了一下瀏海後，直呼：「我的髮片要掉了」接著他便走到岸邊，直接在鏡頭前把髮片摘下。

王安宇玩遊戲玩到把髮片用掉了。（圖／翻攝自微博）

節目片段播出後，不少人看了都紛紛笑翻，「笑到停不下來」、「笑死了，怎麼感覺這麼離譜」、「老王哥，稀疏了 」、「這個假髮片還是不能這麼整」、「沒想到那麼年輕也需要假髮片」、「王安宇自爆假髮片？沒有偶像包袱的帥哥一枚」。

今年26歲的王安宇正式出道前曾參加過，體育競演節目《陽光藝體能》及音樂節目《明日之子第二季》，直到2018年他才以古裝劇《夢迴》並用演員身分踏入演藝圈。之後他都是演出時裝劇居多，加上他在《二十不惑》、《陪你逐風飛翔》、《熾道》都是演出體育選手，因此被稱作「娛樂圈運動員」，直到去年他演出《神隱》，才再度以古裝形像示人。