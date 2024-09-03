據陝西渭南韓城市融媒體中心微信公眾號「韓城融媒」消息，韓城市聯合調查組9月3日發布情況通報稱，針對8月28日黃姓民眾實名舉報，反映韓城市生態環境局充當韓城市興禾源再生資源有限公司治理專案保護傘，放任70萬噸垃圾倒入黃河等問題，韓城市委、市政府高度重視，隨即成立由紀委監委、自然資源、公安等部門組成的聯合調查組，對相關問題開展全面調查。下一步，將根據調查結果，嚴格依規依紀依法嚴肅處置，並向社會公布。

據《大河報·豫視頻》此前報導，8月29日，陝西渭南韓城市一男子發布實名視訊，舉報當地一資源再生企業違規施工、破壞環境，致70萬噸垃圾流入黃河，當地環保部門對群眾舉報視而不見，充當企業「保護傘」。

該舉報視訊中，男子黃某某稱，韓城興禾源再生資源有限公司利用合法手續的環境治理項目，進行違法違規經營。

黃某舉報稱，該專案存在防滲防漏問題，專案僅簡單鋪設一塊防滲布，且地基未經夯實就投入運營。一個月左右時間，傾倒粉煤灰、生活垃圾、建築垃圾、工業垃圾共計70萬噸以上，且這70萬噸混合固廢，沒經過層層碾壓，導致下雨後各種塌陷、深坑，施工嚴重違規。此外，壩體設計跟要求不符，導致每到雨季，已填埋的粉煤灰被雨水沖刷，順流而下沖向黃河水域。

「專案治理到現在為止，覆土均來自破壞環境生態及林地，而環評要求此專案的覆土全部外購。」黃某表示，希望有關部門介入調查取證，保護青山綠水。