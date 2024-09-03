街道上經常可見綠色的人行道，位於台北市大安區的龍泉街近日剛完成新的人行道鋪設工程，但不是一般人熟悉的直線設計，而是波浪型，不少路人第一次看到傻眼，對此，北市交通局科長林育生說，新設計增加行人通行空間，也降低車輛通行速度。

臉書粉專《台北交通大家談》前天（1日）上傳多張照片，靠近師大夜市的龍泉街路面，周末施作人行道的鋪設工程，但人行道呈現波浪型，讓用路人看得一頭霧水，粉專說「希望未來市民朋友走過這裡，都能感到更加安心。」

台北市大安區的龍泉街路面近日剛完成新的人行道鋪設工程，但設計卻讓市民霧煞煞。（圖／翻攝自臺北交通大家談）

網友紛紛留言，「為什麼要畫波浪狀？依據哪條法規？」、「實在是無法認同這樣的畫法」、「龍泉街的人流有大到人行道需要畫這麼出來嗎？」，但也有人說，日本已有類似設計，畫成波浪狀會有道路突然狹窄的視覺效果，駕駛會自然會放慢速度。

據《東森新聞》報導，台北市交通局科長林育生表示，設計規劃目的要增加行人通行空間，降低車輛通行速度，提升安全性。