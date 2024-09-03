蔡爸爸今年度欲將其所有土地公告現值及房屋評定現值計新台幣80萬元的車位贈與兒子蔡小弟，國稅局表示，蔡爸爸本年度無其他財產贈與，該車位贈與價額雖未超過贈與稅免稅額244萬元，但向地政機關辦理產權移轉登記時，需檢附稽徵機關核發的贈與稅免稅證明書，蔡爸爸應申報贈與稅才能取得該證明書。

財政部台北國稅局表示，近期接獲民眾詢問，贈與財產在贈與稅免稅額範圍內，是否均免申報贈與稅，產生疑義。

依遺產及贈與稅法第24條第1項規定，贈與人在一年內贈與他人的財產總值超過贈與稅免稅額者，需於超過免稅額的贈與行為發生後30日內辦理贈與稅申報。

但贈與的財產，如須辦理移轉登記，因地政機關及其他政府機關或公私事業，於辦理贈與財產的產權移轉登記時，需依遺產及贈與稅法第42條規定，檢核稽徵機關核發的贈與稅繳清或免稅證明書等，始得為移轉登記。

因此，縱加計同一年內贈與他人財產總額未超過免稅額，仍應申報贈與稅。