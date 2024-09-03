近日天氣炎熱，不少騎士等紅燈時會停在陰涼處避免被太陽照射，也有人會躲在大車旁乘涼。一名網友則分享，等紅燈時旁邊的公車突然開門，讓騎士們享受冷氣，司機甚至還詢問有沒有涼，超暖的行為吸引超過4萬人點讚。

一名網友在threads表示，近日與朋友騎車出門，在新莊某個路口停等紅燈時，靠在一輛公車旁的陰影處躲太陽，沒想到公車司機突然將門打開，兩人本以為是機車停得太靠近，引起司機不滿，結果對方張口竟說「怕你熱，讓你吹冷氣」。

文章上線後吸引超過4.2萬人點讚，網友紛紛留言喊「台灣最美風景就是人」、「司機超暖欸」、「這司機根本是行走的中央空調」、「這司機人超好，現在外面真的會熱死」、「不知道的應該會以為兩個人在吵架」、「台灣處處有人情」。

也有不少人開玩笑說「司機os，不打開看不到機車騎走沒」、「下秒騎士直接把機車扛進去，冷氣吹好吹滿」、「通常司機開門都是做好戰鬥準備了」，當事人也現身留言區，親自重現當時狀況，「公車司機看我停在他旁邊躲太陽，他就開門讓我吹冷氣，還問我會不會涼，257根本是高中回憶，北車回新莊都靠他」。