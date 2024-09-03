今（3）日小編精選5件國內外財經大事。銀行限貸令引爆民怨，央行總裁楊金龍2日再度邀請22家公民營銀行「喝咖啡」。會後央行宣布，在業務局之下提供15條申訴專線，接受新青安、首購族等購屋陳情案件，必要時函請銀行妥善處理。與會銀行同意，首購族應優先撥款，但也私下表示，會更挑客戶，避免放貸風險。

【1】央行找銀行喝咖啡 首購族優先撥款

銀行主管私下說，銀行要挑客戶，避免出現未來繳不出款的風險，對於從來沒往來過的客戶，例如非存款戶、非信用卡友，若突然前來申請房貸，這類客戶一律不承接。對於央行廣開15條陳情專線，銀行總經理表示，確會對銀行承辦房貸造成壓力，為避免被民眾告狀，會技巧性放寬房貸標準。

【2】內外資屏息縮手 台股22K有撐

研判美國經濟走向相關數據將出爐，加上美股勞動節休市，及欠缺主流股領漲，在外資合計買賣量大幅縮減為1,804億元、為1月30日以來最低之下，台股2日成交量再縮至3,000億元以內的2,949億元，因追價無力，台股由盤中最高上揚171點倒轉下跌32點收22,235點，再跌破5日與10日線，但下檔22,000整數關卡出現強力支撐。

【3】政府基金 前七月獲利超兆

全球金融市場7月大震盪，台美日等股市一度大跌，惟三大政府基金7月仍賺942億元、將近千億元的優異表現，累計前七月收益更一舉衝高至1.09兆元新高、首度突破1兆元大關，收益率各達14.33％～15.13％。

【4】英特爾求生 賣業務、停建德廠

為度過英特爾逾半世紀以來最大營運危機，路透引述知情人士指出，執行長基辛格（Pat Gelsinger）與其他高層將在本月中旬向董事會提出整頓計畫，當中包括叫停德國建廠計畫與可能出售可程式化邏輯閘陣列（FPGA）大廠Altera等，但將晶圓代工業務售出給台積電等買主，則並沒有納入提案中。

【5】降息前卡位 債券基金淨流入6周新高

市場預期聯準會（Fed）9月中降息，令美國公債殖利率全面下滑，吸引全球資金提前卡位債市多頭列車同時，中東局勢持續惡化刺激投資人對美債的避險需求，令全球債券基金過去一周淨流入金額創六周新高。