又有6名人質喪命，這令以色列人對於該國領導層遲遲未能與哈瑪斯達成停火與人質協議的不滿情緒日益高漲。

據以色列媒體估計，周日在耶路撒冷、特拉維夫等城市，上街抗議的群眾多達50萬人，他們要求納坦雅胡採取更多措施把剩下的人質帶回家。除了民眾走上街頭向政府施壓之外，以色列工會領袖也呼籲周一舉行為期1天的全國大罷工。

在爆發大規模抗議活動以來的首次公開談話中，納坦雅胡仍然強硬地表示，他將繼續堅持一項要求，即以色列必需繼續控制費城走廊（Philadelphi corridor）。

以色列認為哈瑪斯經由這條沿著加薩與埃及邊境的狹窄廊道偷運武器。

納坦雅胡稱這條廊道對於確保哈瑪斯不能透過地道重整軍備至關重要，「這條廊道是哈瑪斯的氧氣」，他更語氣強硬地表示：「沒有人比我更致力於讓人質獲釋，沒有人會對我說教」。

納坦雅胡提出的這項要求已成為以哈停火談判陷入僵局的要點之一。

以色列最重要的盟友美國對於這場戰爭似乎也越來越不耐煩。美國總統拜登已回到白宮，與美國在加薩停火談判的調解小組舉行會議。在記者會上，當被問及納坦雅胡做得是否足夠時，拜登給出了否定的回答。但他仍堅稱各方談判代表「非常接近」達成協議，並表示「希望永遠都在」。