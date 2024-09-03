台中市警局一分局公益所日前接獲報案，民眾指稱在西區公益路與中美街口，有一名外籍少女需協助。線上警網巡佐黃錦福、警員李漢堂立即趕抵，發現是16歲混血的美國籍女交換學生，因獨自逛街後迷路近10公里，警方迅速協助找到寄宿家庭並助安全返家。

據了解，該位少女是長億高中的交換生，上周四（8月29日）獨自外出逛街，要返回寄宿家庭時，卻因路段不熟而迷路，雖用手機Google map導航，仍無法找到正確路線。

混血高中女學生迷途10公里，公益所警員及替代役熱心協助，讓她順利返回寄宿家庭。（翻攝畫面）

女學生一路從北區步行到西區近10公里，最終因為手機電量耗盡，只好向路人求助。警方到場後，先安撫女學生情緒，並將她帶回派出所休息並協助充電手機，避免家人和朋友無法聯繫。

而在公益所服役的警察替代役許耀文，以流利的英文與其溝通，詳細瞭解情況後得知，女學生來自美國，所幸警方順利聯繫到女學生的老師，並獲得寄宿家庭的地址，隨即協助代叫計程車，順利送返寄宿家庭。

警方也向女學生宣導，在灣灣的報案電話為110，而非美國的911。女學生對警方的熱心協助和友善服務表示感謝，並在離開前與警方合影留念。

而替代役許耀文的出色表現引起了派出所同仁的稱讚，原來他自國中一年級起便赴國外求學，去（2023）年底從紐西蘭梅西大學航空機師系畢業，因為家庭的因素，才會申請替代役，履行中華民國國民義務。

第一警分局表示，警察除了打擊犯罪、維持治安外，為民服務亦是範疇之一，此次發揮同理心及展現服務熱忱的精神，實為營塑警察專業優質形象，尤其這次透過服役中的警察替代役以流利外語幫助外籍女子解決其難題，充分展現役政與公共事務機關的合作，對社會服務做了最佳的國民外交，也打造更加友善和安全的社會環境。