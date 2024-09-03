A’ja Wilson put on a SHOW in the Aces’ win over the Mercury 🌟



41 PTS

17 REB

2 AST

2 STL

1 BLK

16-23 FG

2-6 3PT#WelcometotheW pic.twitter.com/H0CkS1cXwI — WNBA (@WNBA) September 1, 2024

美國女籃王牌隊中鋒威爾森（A'ja Wilson）近幾場繳出連男子球員都讚嘆的戰績，她前一戰對水星狂轟41分17籃板，不僅NBA官網稱許她的英勇表現，球星詹姆斯（LeBron James）也在IG限動大讚：「太厲害了！！！我的姊妹比你們的還強！」

威爾森最近3場表現是42分6籃板、26分16籃板、41分17籃板，投籃命中率66%，本季場均27.5分（得分王）、12籃板、2.7阻攻。女籃比賽的單節為10分鐘，威爾森去年在例行賽締造單場53分（上場33分鐘）追平聯盟紀錄，威爾森當時穿著詹姆斯的球鞋，讓詹姆斯開心寫道：「一定是球鞋的緣故！不對，這一切都是她自己的本事，即使她穿那雙鞋真的很好看。」

今年在詹姆斯等名人的期盼之下，運動大廠Nike推出威爾森的專屬球鞋A'One，她以後可以穿著自己的球鞋創紀錄了。

王牌隊摘下2022年總冠軍，威爾森已經兩次獲選年度MVP，本季肯定也是她獲獎。威爾森另外是東京奧運、巴黎奧運的女籃金牌成員。