洛伊忍博士（Dr. Michael Roizen）是位長壽專家，他利用科學研究來重塑自身生活方式，聲稱自己的年齡逆轉了21歲。他先前分享了自己會吃的7種健康食物。如今他也透露，自己會按時服用的5種維生素。

《商業內幕》報導，現年78歲的洛伊忍博士做了許多與長壽有關的研究，提倡用科學方法生活的他聲稱，自己的生物學年齡為57.6歲，比他實際年齡年輕了21歲，令人震驚，不過目前學界對於什麼是生物年齡或如何測量，尚未達成共識。

儘管營養師建議大家，最好從食物中獲取營養，但洛伊忍博士服用以下5種有助於延長他的壽命保健品，分別為：綜合維他命、低劑量阿斯匹靈、輔酶Q10、酪梨大豆萃取非皂化物，以及麥角硫因。

第一、 綜合維他命（multivitamin）：洛伊忍博士每天服用兩次半顆綜合維他命。儘管他的方法尚未在臨床試驗中得到證實。但有證據顯示，多種維生素可以降低罹患失智症和癌症的風險。不過，沒有證據顯示，它們能延長壽命。

第二、 低劑量阿斯匹靈（baby aspirin）：洛伊忍博士每天服用兩次低劑量阿斯匹靈（通常為81毫克），希望能預防心臟病和中風。不過，長期服用阿斯匹靈可能會有風險，因為阿斯匹靈會稀釋血液，使身體在出血時不會形成凝塊。洛伊忍博士認為，自己是屬於出血風險較低的人，適合服用阿斯匹靈。然而，美國預防服務工作小組（United States Preventive Services Task Force）不建議60歲以上的成年人服用預防性阿斯匹靈。

第三、 輔酶Q10（CoQ10）：輔酶Q10是從細胞中發現的一種物質，有助於將食物轉化為能量。作為一種抗氧化劑，Q10幫助我們避免受到自由基的傷害。洛伊忍博士說，他將這種補充劑與他汀類藥物一起服用，因為他汀類藥物會降低體內輔酶Q10的水平。

第四、 酪梨大豆萃取非皂化物（Avocado-soybean unsaponifiables，ASU）：洛伊忍博士用這種從酪梨及大豆中萃取出的大豆非皂化物，來緩減關節炎的疼痛。有一些證據顯示，ASU能治療骨關節炎，因為它具有抗發炎特性，但研究人員說，這需要進行更多的長期研究。

第五、 麥角硫因（ergothioneine）：攝取大量麥角硫因可降低冠狀動脈疾病的風險。而大多數食物中都含有麥角硫因，尤其蘑菇中的含量相當豐富。洛伊忍博士不服用麥角硫因維他命，而是直接從健康的食物中攝取，每週五天，他的午餐都是蘑菇、生菜和番茄三明治。