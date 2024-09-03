過去以藝名「蝴蝶姐姐」在親子台出道的40歲愷樂，昨在IG和Threads曬出超音波照片，宣布有喜即將當媽。外界好奇孩子的爸是誰，媒體訪問到她身邊友人，透露愷樂並未跟上海醫師離婚，孩子的爸也是上海醫生無誤。至於愷樂的「宿敵」周揚青稍早第一反應曝光，她未正面回應此事，只轉發愛國文說：「銘記歷史」。

據《三立新聞網》報導，愷樂身邊的朋友透露2020年愷樂爆出和上海醫生訂婚，而孩子的爸就是他，也間接打破先前傳出婚姻破裂的傳聞。至於瘋傳她積極經營社群網站是有意復出，友人則說機會不大。

周揚青當時還刻意槓上蝴蝶姐姐，推出蝴蝶花紋的衣服。（圖／翻攝自周揚青微博）

回溯2020年，大陸網紅周揚青在微博曬出千字文，透露和「小豬」羅志祥9年情斷主因，指男方性關係混亂，甚至跟旗下藝人也曖昧，熱心網友建議周揚青分手後要去檢查身體，周揚青當時強調一分手就檢查過了，自己很健康沒事，還打趣回：「讓蝴蝶檢查身體嗎？」引來外界揣測暗指羅志祥和愷樂也有過一段情。

周揚青過去曾嗆愷樂。（圖／翻攝自周揚青微博；gracechowwwww IG）

網友後來挖出多項證據，猜愷樂確實暗戀過羅志祥，周揚青則批評愷樂「裝純情、有男友還約小豬」。之後還像是跟蝴蝶姐姐槓上，故意在旗下電商平台推出有蝴蝶花紋的新衣服。愷樂則發文道歉：「在這裡我要誠心的向周揚青小姐說聲對不起，還有所有愛我的人說聲對不起」。如今傳出愷樂當媽媽，今凌晨周揚青沒直接回應此事，轉發央視新聞發出關於9月3日抗日戰爭勝利的文章，寫下：「抗戰勝利79週年，銘記歷史，愛我中華，奮勇前進！為了這一天中國人民浴血奮戰14年」。