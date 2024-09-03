先前一直有「零負評女神」封號的女藝人林依晨，前陣子在大陸節目《心動的信號第7季》突舉手高喊「我是成都人，我爺爺是成都人」，引發爭議。曾在政大教過她的老師朱立熙，昨(2日)發文砲轟林依晨，稍早更在留言處貼出3年前提醒林依晨的訊息，不滿她42歲了仍是非不分。

朱立熙是在昨(2日)晚間，於留言區貼出2021年9月3日關心林依晨的訊息，內容以趙薇為例，提到林依晨關掉大陸工作室是明智之舉，盼望她能不去對岸就最好別再去。如今林依晨公然表態「我是成都人」，朱立熙嘆：「我三年前就提醒過她了。」

林依晨在節目中自爆是成都人，引發熱議。（圖／微博）

今(3日)清晨，朱立熙再度留言，自認教育的目的是要教出正直或操守的學生。他直接點名林依晨「已不再是18歲剛出道的小女生，還可以『裝可愛』，她已經是42歲的媽媽了，對於世事的大是大非，應有基本的判斷能力」，更忍不住開砲：「她這次真的不可原諒！」

朱立熙不滿林依晨自稱是成都人，批評她不可原諒。（圖／朱立熙臉書）

林依晨2005年從政大韓文系畢業，一直和過去教她的兼任講師朱立熙保持聯絡。但昨(2日)朱立熙先是在臉書上發文表示，在學校兼課28年，教過一些來自北京、武漢、重慶的交換生，「不記得教過『成都人』」。朱立熙雖未指名道姓，但從「對『零負評』太失望」、「成都人」等關鍵字，可知在說林依晨。朱立熙強調已將林依晨的照片全刪光，「拜託教師節不要再寄來簡訊，這種虛情假意太廉價。」而至截稿前，林依晨尚未回應此次風波。