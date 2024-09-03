年輕人喜歡套用IG濾鏡，拍限時動態紀錄生活，但Meta日前宣布Meta Spark平台將於明年1月14日關閉，非官方濾鏡會全數下架，一名男子表示，以前套用非官方濾鏡拍的限時動態影片，都會被「凍結」變成圖片，他教1方法下載備份，部分網友才發現以前的限時動態影片早已變成圖片，紛紛哀號「救不了心累。」

原PO昨（2）日於《Threads》指出，IG非官方濾鏡未來會全數下架，典藏限時動態影片也會「凍結」成圖片，提醒大家快備份。

原PO表示，在IG「設定和動態」的放大鏡處搜尋「下載」，點選「下載資訊」中的「下載或移轉資訊」，按「部分資訊」，接著往下滑把「內容」打勾，確認畫面顯示「下載到裝置」，按下一步後，建立檔案完成即可。

但貼文底下已有部分網友表示，限時動態影片已被「凍結」，紛紛崩潰留言，「已經凍結成圖片了，救不了心累」、「很多已經凍成圖了」、「我以前的限時影片幾乎都變成照片了」、「3年前的典藏影片已不動了。」

Meta於8月27日宣布，Meta Spark平台將於明年1月14日關閉，所有第三方創作者製作的AR效果都將無法使用，未來只會保留官方的相關功能，雖然Meta Spark平台關閉，但用戶過去在限時動態、連續短片（reel）中使用的各種濾鏡效果不會受到影響，但影片會變成圖片，提醒創作者將相關內容下載自行保存。