2024年中非合作論壇峰會將於9月4日至6日在北京舉行，這是新冠疫情之後，中國大陸首都舉辦的最大規模的外交活動。據法國廣播電台引述法國《快報》2日發表文章表示，當前中國經濟放緩正促使北京減少對非洲的投資。該報還表示，本周的峰會是在美國和中國在非洲的政治影響力和自然資源獲取方面競爭日益激烈的背景下舉行的。

《快報》表示，過去20年來，中國向非洲派遣了數十萬工人和工程師，建設重大項目，特別是獲取銅、金和鋰資源。中國公共銀行的貸款為旨在促進非洲經濟增長的眾多基礎設施（鐵路、港口、公路等）提供了融資，但也引發了一些問題，因為它們也增加了贊比亞或衣索比亞等某些國家的債務。事實上，北京經常被指責利用其債權人的地位來獲取外交和商業讓步，引發人們對許多非洲國家承擔合同債務能力的擔憂。

此外，某些項目可能會削弱當地人的經濟生活。以迦納為例，該國將向中國開發銀行借款近2億美元，建設12個港口和漁產品卸貨點。據《南華早報》估計，如果這些舉措能創造就業機會，那麼捕撈的魚類主要是為了滿足中國對海鮮產品的需求。

《快報》表示，中國和南非將簽署「加強經濟合作和實施技術合作」的協議。據官方新華社報道，習近平周一會見剛果總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）。中國在剛果民主共和國擁有強大的影響力，希望在那裡開採銅、金、鋰和稀土等自然資源。剛果民主共和國已經供應了中國60％以上的鈷（電動和電子汽車電池的關鍵成分），使其成為這個亞洲巨人向綠色能源轉型的關鍵參與者。

《快報》表示，中國國家主席還承諾鞏固政治互信，稱兩國「是現代化道路上的同路人，應該做志同道合、互利共贏的親密朋友」。然而，他們的合作已經因不安全局勢而受到阻礙。法新社從剛果當地消息來源獲悉，7月，至少4名中國人在中非國家東北部盛產黃金的伊圖裡森林（Ituri）發生的一次襲擊中喪生。