蘋果已宣布要在台灣時間9月10日凌晨舉行秋季發表會，預計推出iPhone 16系列新機。沒想到，華為昨（2日）突宣布要在同一天舉行發表會，外界推測將推出史上首見的三折疊手機，此事讓大陸科技產業信心大振，科技媒體「雷科技」更評論，蘋果將因此走下神壇。

華為選擇在同一天發表新品，展現強烈企圖心，較勁意味濃厚。綜合陸媒報導，目前關於華為三折手機的傳聞相當多，但普遍認為，此次將採用自家鴻蒙PC級應用，實現華為生態系目標，並搭載麒麟9系列處理器，確切規格仍有待官方公布。

外型方面，由於三折手機將比折疊手機多一塊螢幕，完全攤開後將接近10吋平板的大小，厚度與一般手機接近，推估在0.5公分左右，折疊後則會達1.5公分左右，華為常務董事、終端BG董事余承東就曾被拍到使用實體三折手機的照片，使用上看似與一般手機並無太大差別。

余承東先前受訪時透露，全新設計不僅徹底改變使用手機的方式，還將拓展使用手機的場域，完全展開後能媲美平板，進而滿足基本的辦公需求，包括閱讀與處理文件。

然而三折手機的售價與耐用度將成為消費者抉擇的重點，新機售價推估將高達2萬人民幣（約新台幣9萬）左右，屬旗艦機款。儘管如此，陸媒黑科技仍有高度信心，直言三折手機將成為手機產業的分水嶺，蘋果走下神壇，由安卓陣營引領手機產業的軟硬體創新。