早餐很重要。營養師林世航表示，一早要有精神，最重要就是早餐不要吃太飽與只吃碳水，建議早餐熱量控制400大卡左右，多點蛋白質與禁吃油炸物，以此原則下，若在超商買早餐，可選豬肉起司蛋堡+鮮奶茶、烤雞三明治+無糖豆奶．雞肉／鮪魚飯糰+牛乳，或是高麗菜包+茶葉蛋，一早就有滿滿元氣。

林世航在臉書「好食課」PO文指出，以前都說早餐吃得飽，午餐吃得好，晚餐吃得少，那是過去務農時期，一早要下田工作，當然需要一早就吃飽有力氣，現代人一早若沒什麼活動，早上熱量可控制於400大卡左右，剩餘的午餐與晚餐再吃600至800大卡補足。

林世航指出，早餐若多一點蛋白質，比較不會影響到血糖，因此在一定的碳水化合物攝取情形下，搭配蛋白質可增加些飽足感，也不易吃完飯後想睡覺，一早可抓15至30克的蛋白質，且不要腸胃沒怎麼開機，就吃油炸物，不止減緩腸胃排空速度，高油高熱量也容易增加肥胖機會。

林世航表示，在多蛋白質、不油炸與熱量控制在400大卡左右原則下，建議主食即含有高蛋白，例如一份豬肉起司蛋堡即提供約15克蛋白質，可搭上奶茶或無加糖優酪乳，熱量約360大卡；或是烤雞三明治+無加糖的高纖豆奶，熱量約365大卡，蛋白質有23克。

林世航表示，若是主食蛋白質含量較低：可選擇高蛋白牛乳補足蛋白質，或額外搭配茶葉蛋、雞胸肉增蛋白，例如雞肉／鮪魚飯糰，一份蛋白質約5克，可搭配高蛋白牛乳，一瓶即提供20克蛋白質，合計熱量約422大卡。

林世航指出，早餐也可選一些帶纖維的主食，例如高麗菜包、沙拉、香蕉等，但就要記得加上茶葉蛋與鮮奶，來補足蛋白質，另外超商有些加價會提供雞精，也是讓一早就有精神的不錯選擇。