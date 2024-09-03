味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」成員小珍奶，擁有傲人魔鬼身材加上親民作風，獲得大批球迷喜愛。上週在球場跳起最新嗆司曲《遍地開花》時，32F傲人上圍震到在場球迷暈頭轉向，影片曝光後，不到一天就吸引上萬人朝聖。

味全龍上週末與統一獅在天母主場進行三連戰，配合主題日「海灘之約女孩日」，22位啦啦隊成員打扮清涼登上應媛舞台，抹殺球迷不少底片。小珍奶賽後將最新嗆司曲《遍地開花》影片PO上網，寫下：「繼續洗腦大家『遍地開花』，側面版本讓大家看清楚一點，認真學」。影片中，只見她隨著音樂扭腰擺臀，傲人上圍隨著舞步狂震，深邃事業線更是清晰可見，讓在場球迷福利滿滿。

小珍奶在主題日打扮清涼應援。（圖／bubbletea_wang IG）

影片曝光後，不到一天就吸引1.5萬人朝聖，湧入大批網友留言：「小珍奶，跳的非常好」、「神曲，但很有難度」、「看了五遍了」、「更愛小珍奶了」、「我很確定，我沒有辦法學這支舞，因為都在看小珍奶」、「根本就是大珍奶」、「你每到我一直重複看影片是正常的行為嗎」、「味全龍最美的啦啦隊，無可取代」，就連隊友林襄都留言：「學起來了」。

小珍奶日前在threads上貼出「不小心按到」的模糊自拍照，引人遐想的傲人弧線露出大半截，由下而上拍攝的上帝視角，更加凸顯出32F的超狂身材，讓所有人大飽眼福。