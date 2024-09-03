前台北市長柯文哲涉入京華城案遭聲押，台北地院2日裁定無保請回，柯聲稱直到今年3、4月才知京華城容積840％，引發討論。台北市議員游淑慧秀出柯文哲過去大談都更、容積率的影片，指法院認定柯文哲不懂建築專業，但法官可能不知過去的柯文哲市長講起容積是頭頭道，「過去智商157，短短兩年突然只剩57」。

游淑慧昨在臉書發文，「法官認同京華城拿到的容積獎勵是不合法的；法官認為我們的前市長他不懂這個」，但法官可能不知道，過去的柯文哲市長講起容積可是頭頭是道。游淑慧大酸，誰知道過去智商157，短短兩年突然只剩57。過去柯文哲覺得民眾老房子都更想要一坪換一坪是幻想，怎麼沒想過，京華城不是都更，卻想要一坪換四坪，他們是異想天開？看看這個專業的演講，看官們覺得柯前市長到底懂不懂?

游淑慧也貼出柯文哲2018S年大談都事更新、容積率的影片，當時柯文哲說「都更一坪換一坪，可行嗎？答案是有些可以，但是很多不行。如果我們放寬容積率，多蓋幾層樓所產生的利潤，來支應建商在都更上的支出，一坪換一坪是可行的。但多數情況下這是有困難的，比方說，狹窄的巷弄內如果要蓋十幾二十層的高樓，都市計劃就不會過關。有人主張，只要不斷放寬容積獎勵，就能讓都更推動的更快。如果只是個案的容積率增加還無所謂，但作為一整個城市的政策，我們不可能放手讓容積無限制增加。」

★未經判決確定，應推定為無罪。