美國晶片大廠英特爾正重新考慮放棄賠錢的代工業務，外界關注是否會讓三星受益，但韓媒保守看待，直指三星想在2030年擊敗台積電，似乎是一個不切實際的目標。

根據《韓國先驅報》報導，有專家表示，三星尋求在台積電主導的代工市場裡分一杯羹，雖然英特爾的退出可能是有利的，因為消除潛在的威脅，不過成效恐怕有限。

由於晶片製造成本高昂，英特爾一直在虧損，累計上半年虧損已達53億美元，如果英特爾決定出售代工業務，三星有機會擴大業務，但台積電和三星都被視為可能的潛在買家，台積電又是強敵。行業觀察人士認為，三星要在2030年擊敗台積電，是不切實際的目標。

尤其在代工業務方面，三星想吸引新客戶也面臨類似英特爾的困難，即使新創公司和汽車公司的訂單不斷增加，但大型科技公司對三星的訂單並沒有增加。

韓國產業經濟貿易研究院研究員建議，三星與其試圖超越台積電的客戶，不如找到人工智慧領域的潛在客戶，並取得訂單。

報導提到，目前三星正放緩對代工業務的投資，並集中資源鞏固在記憶體晶片領域的地位。