高溫天氣持續，清涼飲料堪稱解暑首選，方便就近買的超商成為不少人消費的好去處。不過有網友近日逛超商時，發現飲料架上「有糖豆漿」數量逐漸下降，尤其與無糖版對比後更加明顯，讓他忍不住酸說「現在便利商店賣有糖豆漿是犯法嗎？」貼文曝光後吸引大批網友討論，很快便釣出內行人戳破關鍵，讓一票人直呼長知識。

一名網友在Threads上秀出一張超商飲料櫃的照片，畫面可見無糖豆漿的陳列排面明顯較多，其餘為低糖豆漿、燕麥飲等品項，有糖豆漿看上去寥寥無幾，讓原PO大感失望，坦言因附近沒早餐店所以想買有糖豆漿，在無糖喝不慣的前提下到超商購買，沒料到選擇卻這麼少，直呼「有糖豆漿錯了嗎？」

貼文至今吸引54.6萬人瀏覽，不少人留言「說出我的心聲了」、「無糖豆漿我也無法，但有糖選擇真的變好少」、「近期觀察一直都這樣」、「一度懷疑我眼睛是不是壞了」；也有人說「現在還有人在喝有糖？」、「有糖太甜，不敢多喝」、「我才想問無糖錯了嗎？」、「無糖最好喝吧」。

不過也有內行人點出關鍵，表示健康飲食趨勢下，越來越多顧客選低糖、無糖豆漿，導致有糖版銷量下滑，「我媽在家樂福，她說報廢最多的都是有糖飲品」、「做超商3年經驗告訴你，有糖豆漿報廢率第一」、「我做超商，每次報廢都是有糖的」、「無糖綠色（統一無加糖豆漿）那罐賣最好，客人都喜歡買」、「話說綠色那罐無糖是超商除了茶葉蛋跟咖啡之外，賣最好的商品，比較多排也正常」。