花蓮縣政府震後提振內需經濟活動，在縣議會支持下，編列10億經費發給縣民3000元振興券，縣長徐榛蔚（左）2日特別與13鄉鎮市長討論發放作業的流程。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮產業今年受到強震、強颱接連衝擊，整體經濟蕭條不已，縣府提振內需經濟活動，在縣議會支持下，編列10億經費發給縣民3000元振興券，原預計9月底、10月初開始發放，不過發放作業繁瑣，時間因此拉長，經縣長徐榛蔚與13鄉鎮市長協調，預計10月中旬採取投票所方式確認身分及發放。

花蓮縣府參考中央、金門縣政府過去發放振興券經驗，以全縣32萬人估計，每人預計發放3000元振興券，編列10億元投入發放作業，包括印製、行銷宣傳及兌付等費用，經7月底向議會提報追加預算，8月初審議通過後，縣府隨即成立工作小組展開發放作業。

據觀光處7月底向議會說明振興券計畫，發放時間估計在9月底或10月初，不過考量振興券屬有價證券，縣府在印製過程提別謹慎、小心，加上後續發放作業有系統架設及人力調配等繁複工作需妥善準備，因此確切發放時間還未有明確的日期。

徐榛蔚昨與縣內13鄉鎮市首長召開會議協調時指出，花蓮整體產業在強震、餘震與颱風後遭受極大衝擊，對外道路一再中斷，影響遊客旅遊意願，因此縣府提出振興券方案，預計10月中旬發放，希望透過振興券在短期內促進更多消費，不過因發放作業相當龐大，預計採取投票所方式展開身分認定及發放工作，希望透過地方間的合作，讓行政作業更順利。

縣府強調，振興券相關準備工作正如火如荼展開，為讓繁複的發放作業能順利、安全又有效率的進行，目前也積極準備各項細節工作，待準備就緒後將宣布確切發放時間與使用規則。