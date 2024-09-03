香港《星島日報》報導，昨天（9月2日）是開學日，9月1日出版的第17期《求是》雜誌刊登中國國家主席習近平文章，強調「我們的教育絕不能培養社會主義破壞者和掘墓人，絕不能培養出一些『長著中國臉，不是中國心，沒有中國情，缺少中國味』的人！那將是教育的失敗」。他還要求要在厚植愛國主義情懷上下功夫，注重教材建設。

這篇題為〈培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人〉的文章，是習近平2018年9月在全國教育大會上講話的一部分。他開宗明義說：「我們的教育絕不能培養社會主義破壞者和掘墓人，教育的失敗是一種根本性失敗。我們決不能犯這種歷史性錯誤！這是推進教育現代化、建設教育強國必須把握的大是大非問題，沒有什麼可隱晦、可商榷、可含糊的」。

習近平說，「長期以來，各種敵對勢力從來沒有停止對我國實施西化、分化戰略，他們下功夫最大的一個領域就是爭奪我們的青少年。爭奪青少年的鬥爭是長期的、嚴峻的，我們不能輸，也輸不起。我們一定要警醒！」

文章強調，培養社會主義建設者和接班人，關鍵是要做好以下幾方面工作，包括：在堅定理想信念上下功夫。要增強學生的中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，不被任何干擾所惑；在厚植愛國主義情懷上下功夫，教導學生熱愛和擁護中國共產黨，立志聽黨話、跟黨走。

習近平還強調，要注重教材建設，加強政治把關。政治上把握不對、不到位的教材，要一票否決。要大力加強少數民族文字教材建設。

中共教育部黨組也在《求是》發表文章，強調根據習近平講話，「著力培養擔當民族復興大任的時代新人」，大中小學各學段已經全面使用《習近平新時代中國特色社會主義思想學生讀本》，統一開設「道德與法治」和「思想政治」課，還將加強思政工作隊伍建設，建強馬克思主義學院。