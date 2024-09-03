今天是九三軍人節，賴清德總統發文感謝國軍守護國家安全、捍衛國家主權。他說，明年度的國防總體預算將會持續增加，除了要繼續強化不對稱戰力，也要讓國軍得到更好的訓練、裝備和照顧，成為更精實、現代化的鋼鐵勁旅。

賴清德今天透過臉書表示，民主自由是我們不可退讓的堅持，和平是唯一的選擇，繁榮是長治久安的目標。無論是捍衛海疆、守護領空，或保衛國土，國軍都在第一線盡忠職守，完成一項又一項艱鉅的任務，是守護國家、守護人民生命財產安全最重要的力量。

他強調，明年度的國防總體預算將會持續增加，除了要繼續強化不對稱戰力，也要讓國軍得到更好的訓練、裝備和照顧，成為更精實、現代化的鋼鐵勁旅。我們要讓世界看見台灣軍民一體、守護國家的決心。

賴清德感謝每一位國軍眷屬的溫暖支持和包容，讓國軍沒有後顧之憂，全力守護家園。也再次感謝所有國軍弟兄姊妹，讓國人安心、社會安定、國家安全，「國家以你們為榮！」