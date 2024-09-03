年輕族群使用金融服務優先選擇數位銀行、純網銀服務，純網銀推出的基金投資平台，提供簡便流程、多樣化基金商品，與新穎友善使用介面，更成為數位原生世代偏好的理財管道之一，特別是結合智慧型手機、APP功能一指投資，投資服務不再受限時間、空間及繁瑣流程。

第一金投信與國內純網銀業者首度合作對象為將來銀行，將來銀行為國內首家提供基金銷售功能的純網銀，第一金投信則是本土老牌基金業者，擁有專業豐富的資產管理經驗，首波上架19檔共25個級別的新台幣基金，鎖定獨家特色、長賣熱銷型產品為主。

第一金投信於將來銀行上架銷售基金包括：市場最夯的AI系列基金，第一金全球AI人工智慧基金、第一金全球AI機器人及自動化產業基金、第一金全球AI FinTech金融科技基金，及第一金全球AI精準醫療基金等；市場唯一主打水電瓦斯投資的第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金，唯一主打影響力投資的第一金全球永續影響力投資多重資產基金，唯一投資電競主題第一金全球eSports電競基金；多檔台股基金涵蓋台股全產業，如第一金小型精選基金、第一金電子基金、第一金創新趨勢基金、第一金台灣核心戰略基金；另外，面臨降息循環與波動金融環境中不能缺少的還有第一金美國100大企業債券基金等。

將來銀行為純網銀業者中，上架基金類型、檔數最多元的業者，目前基金平台還提供有：零手續費、免信託管理費等優惠，希望提供更多年輕族群最優惠、更好入手的基金投資服務，數位平台上也能輕鬆讀取即時與專業的市場資訊、投資分析等。