陳妍希與陳曉結婚8年，育有1個兒子「小星星」，今年6月卻傳出兩人感情轉淡、婚姻觸礁。日前，有「大陸第一狗仔」封號的卓偉，稱兩人分居中，還沒離婚，但陳曉相當絕情，不肯見小孩；對此，另一位大陸狗仔「攝影劉大錘」則反駁這說法，表示陳曉沒有不要小孩，和陳妍希只是說好換班帶兒子。

「攝影劉大錘」日前在直播中表示，看到陳妍希和陳曉的婚姻狀態又上了熱搜，他聽到卓偉的說法是陳曉把陳妍希拉黑了，孩子也不要了，只剩陳妍希一個人顧小孩。劉大錘則反駁：「我覺得不至於，兩口子還沒鬧到那一步，而且中間我們還看到兩口子互相帶孩子」。

陳妍希、陳曉頻傳婚變。（圖／翻攝自陳曉、陳妍希michelle微博）

劉大錘說：「無論兩口子發生什麼，我覺得小孩子都是無辜的」，並表示陳妍希拍戲時，就他所知小孩都在陳曉家，反之亦然。最關鍵的是劉大錘認為，陳妍希、陳曉被傳了離婚好幾個月，當事人都沒出現回應，認為網上的傳聞全靠猜，大家不要貿然相信，他們也只靠自己拍的東西說話。

陳妍希、陳曉結婚8年。（圖／中時資料照）

至於卓偉這裡的說法是，先前陳妍希去劉德華演唱會，手上已經不再戴婚戒，卓偉解讀是對陳曉和婚姻徹底絕望。目前兩人分居1年多，陳曉主動提出離婚後就收拾行李走了，並拉黑陳妍希，這段期間陳妍希曾到橫店找陳曉，但男方避而不見，且陳曉不肯見的不只是陳妍希，連兩人愛的結晶兒子小星星，陳曉也不願意見面，真相究竟為何，還有待當事人解謎。