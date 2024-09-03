以色列指出，6名遇難的人質遭近距離開槍多次，後腦杓中彈身亡，據悉哈瑪斯是因為以軍靠近，擔憂人質獲救進一步透露其他人質地點才槍殺人質。哈瑪斯旗下武裝團體昨（2）日也下令，若以軍靠近，人質將會以「棺材」的形式回家，暗示將處決人質。

針對以軍救援人質行動失敗，數十萬以色列民眾上街抗議，要求政府和哈瑪斯達成停火、釋放人質協議，美國總統拜登也直言以色列總理尼坦雅胡在達成人質協議方面做得不夠，針對外界施壓，尼坦雅胡昨日請求人質家屬「原諒」，但也強調絕對不撤走加薩南部「費城走廊」（Philadelphi corridor）的駐軍，更發火表示：「沒人能對我說教。」

綜合路透社、美聯社、《以色列時報》、半島電視台等報導，以色列衛生部1日表示，屍檢顯示6名人質遭「近距離開槍多次」，後腦杓中彈，顯示遭到處決。

以色列第12台（Channel 12）報導，以軍認為，哈瑪斯處決6名人質，可能是擔憂上周在附近地道獲救的另一名人質，透露其他人質被俘地點的資訊。

另外，哈瑪斯旗下武裝團體卡薩姆旅（Ezzedine Al-Qassam Brigades）發言人烏貝達（Abu Obeida）昨日也表示，卡薩姆旅已對看守人質的戰士下達新命令，以軍靠近時該如何「處理」人質，他並未詳細說明命令內容，但向尼坦雅胡喊話：「尼坦雅胡堅持透過軍事施壓而非達成協議的方式釋放人質，代表他們將在棺材裡回到家人身邊，他們的家人必須在接收遺體或生者之間做選擇。」

以色列解救人質行動失敗，數十萬以色列人走上街頭要求政府達成停火協議、解救人質，拜登昨日被問及是否認為尼坦雅胡在達成人質協議方面做得足夠，他直言「不夠」。

針對搶救人質失敗釀成6人罹難，以色列總理尼坦雅胡2日請求家屬「原諒」。

尼坦雅胡昨日在記者會上向民眾道歉：「對於沒能讓他們活著回來，我請求你們原諒。」他表示行動已經很接近了，但沒能成功，誓言要讓哈瑪斯付出「沉重代價」。

不過他也強調，不會以撤離加薩南部「費城走廊」的駐軍作為達成協議的條件，他稱哈瑪斯需要費城走廊，因此以軍必須控制費城走廊，稱費城走廊是「哈瑪斯的氧氣」。

以色列總理尼坦雅胡2日強調，不會從加薩南部費城走廊撤軍。（路透社）

費城走廊位在加薩走廊南部，與埃及接壤，是以哈未能達成停火協議的主要癥結，以色列稱費城走廊有數十條地道，是哈瑪斯用來走私武器及彈藥進入加薩的重要途徑。

「費城走廊」（Philadelphi corridor）是什麼？

尼坦雅胡也強調：「沒人比我更致力於讓人質獲釋，沒人在這個問題上對我說教。」