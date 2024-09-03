投信法人指出，隨著AI技術加速發展，企業將增加AI資本支出，這將成為未來競爭力的關鍵，預期驅動AI發展的半導體技術，將引領企業科技實力大幅提升。尤其是臺灣半導體供應鏈，由於其穩居全球領導地位，預計將成為AI技術應用的最大受惠者。此外，隨著國際半導體展於9月4日登場，2.5D/3D IC封裝、CoWoS先進封裝技術及FOPLP面板級扇出型封裝等技術關鍵廠商的參展，預料將進一步激勵相關半導體股的正面表現。

根據Bloomberg統計，過去五年臺灣半導體指數在9月的平均報酬為負3.57%，費城半導體指數同期平均報酬為負4.42%，顯示美台兩大半導體指數在9月表現普遍低迷。然而，觀察第四季的表現，不論是費城半導體指數還是臺灣半導體指數，近五年來在10月至12月期間均呈現正報酬，顯示第四季半導體股有較大上漲空間。

同時，觀察國內半導體ETF表現，今年以來的五檔半導體ETF中，除台新臺灣IC設計ETF外，其他如新光臺灣半導體30(00904)、兆富台灣晶圓製造(00913)及富邦台灣半導體(00892)的含息報酬均超過20%。若拉長至兩年來看，中信關鍵半導體(00891)與新光臺灣半導體30(00904)的報酬率更達8成以上，表現出色。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峰表示，隨著九月降息預期增溫，加上第三季台股通常表現震盪，全球AI熱潮和IC製程升級潮的助攻，預計將持續帶動台灣AI半導體產業保持景氣榮景。若九月股價出現跌深，反而提供長線投資者進場佈局的良機，第四季台灣半導體股有望恢復強勁反彈。