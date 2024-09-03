PTT「表特版」上不時會有網友分享低調的正妹帥哥，當中有不少人因此爆紅，隨後順勢出道成為藝人。不過在如此競爭的環境中，維持高人氣相當不容易；近日有網友提到16年前因為賣豆花而爆紅的「豆花妹」蔡黃汝，並曬出她的近照，驚人的狀態讓許多人看了直呼「更正了」！

一名網友日前以「蔡黃汝花花36歲」為題在PTT「表特版」發文，文中原PO沒有以任何文字做說明，僅曬出多張蔡黃汝的近照，可見今年36歲的她，皮膚白皙緊緻、身材纖細且依舊少女感十足。

蔡黃汝36歲近況令人驚豔。（圖／翻攝自蔡黃汝IG）

貼文曝光後，引發討論，其他人見狀都紛紛稱讚蔡黃汝「從國中喜歡到現在，好正！」、「身材超好」、「怎麼感覺更正」、「還是超正，真的女神」、「豆花真的很頂」。此外，還有人將蔡黃汝剛出道時的照片上傳，在經過對比後，可發現蔡黃汝的五官無太大的變化，但氣質上比過去成熟大氣許多。

還有網友將蔡黃汝剛出道的照片PO出。（圖／翻攝自PTT）

其實蔡黃汝2008年，在台灣故事館打工賣豆花的照片被網友放到PTT分享後，讓不少人驚豔，進而好奇她的身分，更讓她一夕之間網路聲量暴漲，之後還受邀到綜藝節目參加「超人氣店花」的單元。直到2010年她才以《幸運女神－初道紀念音樂年曆EP》正式出道，之後便跨足戲劇圈，演出過《1989一念間》、《我的愛情不平凡》、《我的青春沒在怕》等偶像劇。如今的她，更成為實境節目《飢餓遊戲》的主持人，無偶像包袱且敢衝敢玩的態度，讓她圈粉無數。