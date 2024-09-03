近日食安爭議連環爆，吃到蟑螂或是蛆之類的蟲子越來越常見，沒想到還有人目睹鴿子飛進自助餐店內大快朵頤，讓他更氣的是店家明明有發現狀況，但卻未將鴿子趕走，其他人看到影片也全都傻眼，狂酸「老闆好有人禽味」。

一名網友今（3）日在臉書「爆料公社」表示，經過高雄某間素食自助餐，意外發現店內竟有一隻鴿子在食物上狂吃，甚至還在好幾盤餐點上走來走去，讓他忍不住喊「真的有夠噁心，店家看到也沒有想要趕，（鴿子）直接當buffet吃起來，而且也不怕人，感覺吃習慣了」。

其他人看完影片全都超無言，紛紛喊「牠腳到處狂踩是怎樣」、「太扯了吧，老闆看到為什麼不敢走啊」、「愛鴿人士會出來說鴿子都比你乾淨」、「這哪間啊？不說店名好歹公開地址，很怕買到欸」、「真的超噁，做生意的是怎樣，這麼大隻都看不到喔」、「鴿子超髒好嗎？我一定當場爆炸」。

也有不少人開玩笑說「這是一間民鴿餐廳」、「這城市太暖了，不會趕鴿子」、「老闆好有人禽味」、「青鳥認證好吃的餐廳」、「謝謝光臨，鴿再來喔」、「這警察（鴿子）是在臨檢嗎」、「當鴿吃素的膩」、「原來是一間寵物友善餐廳啊」。