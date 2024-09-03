想要增肌減脂，該做什麼運動較好？對此，家醫科醫師李唐越大推深蹲，好處包括改善關節穩定性和靈活性、增強心肺功能、促進全身的協調平衡，以及增加骨密度，是一項CP值很高、在家就能練的全身運動。

醫師李唐越在診所YouTube頻道發影片分享，深蹲主要是訓練大腿和臀部，除了能有效燃燒脂肪、強化肌群外，還能幫助膝關節穩定，以及訓練平衡感。並進一步說明以下4大好處：

1、改善關節穩定性和靈活性：深蹲有助於提高膝蓋和髖關節的穩定及靈活，只要在正確的動作和肌肉施力下，就可以降低未來膝蓋受傷的風險。

2、增強心肺功能：深蹲包含許多大肌肉群的活動，能夠增加心率和呼吸率，從而提高心肺功能。

3、促進全身的協調平衡：深蹲看似是一項針對腿部的運動，但實際上若逐步增加負重，上半身的主要肌肉群，包括腹肌、背肌也會參與，進而提高身體整體的協調性和穩定性。

4、增加骨密度：與其它負重運動一樣，深蹲有助於提高骨密度，減少骨折風險、預防骨質疏鬆症產生。

基隆長庚醫院副院長詹益聖先前於《名醫觀點》中提到，深蹲確實是很好的運動，但很多人也因不正確的姿勢而導致關節卡卡、疼痛等。他建議，在執行深蹲時，應保持雙腳與髖關節同寬，腳尖朝外約5度；接著由髖關節先彎曲，再彎曲膝蓋向下蹲，且蹲下時保持膝蓋對齊腳尖；最後再用臀部的力量夾臀，回到站立的姿勢。以上述步驟操練，就比較不會對關節造成傷害。