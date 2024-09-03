川湖深耕伺服器導軌，擁有完整技術專利，讓公司成為AI伺服器趨勢下受惠者，在AI伺服器CSP廠及Nvidia等客戶取得高市佔率，推升公司毛利率及獲利表現亮眼。

川湖今年上半年合併營收為44.54億元，年增79.97%，稅後盈餘為28.43億元，年增1.43倍，每股盈餘為29.84元，第2季合併營收為25.17億元，季增29.87%，營業毛利為17.52億元，季增45.16%，單季合併毛利率為69.63%，季增7.34個百分點，營業淨利為15.35億元，季增51.8%，營業淨利率為60.99%，季增8.81個百分點，稅後盈餘為14.56億元，季增5%，單季每股盈餘為15.29元。

美系外資最新報告指出，川湖維持2024年第3季及第4季將持續成長，第3季的稼動率約60%，毛利率則取決於營收規模及組合、材料成本及匯率等；專利組合及紮實的執行力讓川湖對長期競爭力充滿信心，公司未來仍將是各項專案的主要合作夥伴，公司也將針對較小的同業可能侵犯其專利採取法律行動。

美系外資表示，川湖預期，2025年營收將隨著AI伺服器及市佔率增加而成長，預期川湖2024年/2025年/2026年每股盈餘為54.57元/59.07元/66.17元，維持川湖「建議加碼」評等，目標價1650元。