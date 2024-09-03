美戰機在阿拉斯加外海上空攔截中俄轟炸機

日本東京大學（The University of Tokyo）先進科學技術研究中心（Research Center for Advanced Science and Technology）人員詳細分析俄羅斯楚科奇（Chukotka）區的衛星圖像後說，俄羅斯今年 7月底時，前所未有地允許外國部隊進駐高機密的阿納德爾空軍基地（Anadyr Air Base）。

這些圖像顯示，這一里程碑事件發生在7月24日，一架俄羅斯圖（Tu）-95MS轟炸機和包括中方空軍運-20運輸機在內的中國軍機從基地起飛。而日方會對俄羅斯相關地區進行重點調查，是因為兩架中國轟炸機與俄機從阿拉斯加海岸附近起飛，進行了聯合任務。

目前中方轟-6轟炸機的最大飛行半徑只有6,000 公里。這意味著要是沒有國際基地方便加油，以避免昂貴的空中加油，中國無法抵達這些高緯度地區。別忘了，那時中俄轟炸機被北美防空司令部攔截，導致美國空軍的F-16和F-35 戰機，還有加拿大的 CF-18 戰機緊急升空攔截。

俄羅斯分析師伊先科（Sergey Ishchenko）指出：「這是前所未有的。阿納德爾機場在俄羅斯聯邦戰略核力量中扮演關鍵要角。它保有我們許多最重要，並最敏感的軍事機密，從特殊彈藥和燃料的儲存，到飛控、通信和識別系統等。此外，當地的防空和電子戰系統組織也至關重要。至今我們還沒有允許外國人進入這類空軍基地，更別說是讓他們從那兒駕駛戰機了。」

美戰機在阿拉斯加外海上空攔截中俄轟炸機

俄羅斯歷經長達 15 年重建阿納德爾空軍基地，2018年終於讓圖-160「白天鵝」（White Swan）進行歷史性降落，而這重要進展大大縮短了飛往美國關鍵戰略地的飛行時間。因此，想像一下，當中方戰略轟炸機突然出現在楚科奇時，華盛頓震驚的程度。中俄戰機在美國海岸附近的聯合戰巡顯示，它們的武裝力量在沒有大張旗鼓的狀況下，正有效加強戰略軍機的互通性。

最近《紐約時報》（The New York Times）強調了一個重要觀點：美國國家情報首位女總監海恩絲（Avril Haines）在參院聽證會上提到，美國官員需要深思，俄羅斯在中國攻台的情況下，可能如何助北京一臂之力。她說，儘管來自莫斯科的支持，未必意味著俄羅斯將直接參與可能成為太平洋最大的區域衝突，但莫斯科也不太可能袖手旁觀。

那有哪些可能呢？華府智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）資深研究員瓦瑟（Becca Wasser）贊同海恩絲的觀點，她認為，在台海衝突兵推中，一個反覆出現的場景，就是俄羅斯在其他地方進行某種分散注意力的軍事行動。

「中國可能會指望日益重要的戰略夥伴俄羅斯，在其他次要區域發起衝突，以分散美國及部分盟友的注意力，」瓦瑟解釋道，「這戰術將有助於減少美國對中國投入的資源和注意力。」然而，無論未來幾年會發生什麼事，中方戰機能進出俄羅斯秘密的阿納德爾機場，無疑是北京所需的必要資源，以便從遠比以往更近的距離，來「監視」華盛頓。