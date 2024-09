美戰機在阿拉斯加外海上空攔截中俄轟炸機

日本東京大學(The University of Tokyo)先進科學技術研究中心(Research Center for Advanced Science and Technology)人員詳細分析俄羅斯楚科奇(Chukotka)區的衛星圖像後說,俄羅斯今年 7月底時,前所未有地允許外國部隊進駐高機密的阿納德爾空軍基地(Anadyr Air Base)。

這些圖像顯示,這一里程碑事件發生在7月24日,一架俄羅斯圖(Tu)-95MS轟炸機和包括中方空軍運-20運輸機在內的中國軍機從基地起飛。而日方會對俄羅斯相關地區進行重點調查,是因為兩架中國轟炸機與俄機從阿拉斯加海岸附近起飛,進行了聯合任務。

目前中方轟-6轟炸機的最大飛行半徑只有6,000 公里。這意味著要是沒有國際基地方便加油,以避免昂貴的空中加油,中國無法抵達這些高緯度地區。別忘了,那時中俄轟炸機被北美防空司令部攔截,導致美國空軍的F-16和F-35 戰機,還有加拿大的 CF-18 戰機緊急升空攔截。

俄羅斯分析師伊先科(Sergey Ishchenko)指出:「這是前所未有的。阿納德爾機場在俄羅斯聯邦戰略核力量中扮演關鍵要角。它保有我們許多最重要,並最敏感的軍事機密,從特殊彈藥和燃料的儲存,到飛控、通信和識別系統等。此外,當地的防空和電子戰系統組織也至關重要。至今我們還沒有允許外國人進入這類空軍基地,更別說是讓他們從那兒駕駛戰機了。」

美戰機在阿拉斯加外海上空攔截中俄轟炸機

俄羅斯歷經長達 15 年重建阿納德爾空軍基地,2018年終於讓圖-160「白天鵝」(White Swan)進行歷史性降落,而這重要進展大大縮短了飛往美國關鍵戰略地的飛行時間。因此,想像一下,當中方戰略轟炸機突然出現在楚科奇時,華盛頓震驚的程度。中俄戰機在美國海岸附近的聯合戰巡顯示,它們的武裝力量在沒有大張旗鼓的狀況下,正有效加強戰略軍機的互通性。

最近《紐約時報》(The New York Times)強調了一個重要觀點:美國國家情報首位女總監海恩絲(Avril Haines)在參院聽證會上提到,美國官員需要深思,俄羅斯在中國攻台的情況下,可能如何助北京一臂之力。她說,儘管來自莫斯科的支持,未必意味著俄羅斯將直接參與可能成為太平洋最大的區域衝突,但莫斯科也不太可能袖手旁觀。

那有哪些可能呢?華府智庫新美國安全中心(Center for a New American Security)資深研究員瓦瑟(Becca Wasser)贊同海恩絲的觀點,她認為,在台海衝突兵推中,一個反覆出現的場景,就是俄羅斯在其他地方進行某種分散注意力的軍事行動。

「中國可能會指望日益重要的戰略夥伴俄羅斯,在其他次要區域發起衝突,以分散美國及部分盟友的注意力,」瓦瑟解釋道,「這戰術將有助於減少美國對中國投入的資源和注意力。」然而,無論未來幾年會發生什麼事,中方戰機能進出俄羅斯秘密的阿納德爾機場,無疑是北京所需的必要資源,以便從遠比以往更近的距離,來「監視」華盛頓。