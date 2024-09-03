據外媒日前報導，共軍殲-16戰機現役數量超過350架，且經過主動相位陣列雷達（AESA）升級、複合材料運用與裝備遠程空對空導彈，此機號稱可與美軍F-15EX戰機媲美。而對於國軍F-16V能否與這款戰機抗衡，資深軍事專家施孝瑋做出分析。

施孝瑋在昨（2）日播出的網路節目《施孝瑋的軍武大觀》介紹，殲-16戰機是由俄羅斯出售給大陸的Su-30MKK戰鬥轟炸機國產化而來，目前共軍的Su-30戰機已經老化，於是他們將此機的計畫、概念完全吸收和消化，最後，推出了殲-16戰機。

而對於國軍F-16戰機是否能與殲-16抗衡？施孝瑋指出，配備有APG-83雷達的F-16V可保有一定程度的技術領先，然而，殲-16是雙發動機的重型戰機，續航力首先就比F-16大；再來，殲-16的雷達面積一定比F-16大，能看到更遠的距離；第三，殲-16可以比F-16攜帶更多彈藥，該機可在攜帶2枚超音速反艦飛彈的同時，掛載其他的飛彈、炸彈。因此他坦言，不可否認，殲-16確實對F-16呈現優勢。

然而，國軍採取守勢作戰，這使得飛行員有不用長途奔襲、對空域了解的優勢，相對彌補了戰機在性能方面的差異，施孝瑋直言，兩款戰機各有各的優點，但也希望雙方永遠不要有在戰場上見真章的一天。