桃園市環保局近日接獲民眾陳情及投訴，蘆竹某家改裝排氣管店家未懸掛車牌、改裝排氣管於道路上試車，上周五（8月30日）聯合蘆竹警分局、經發局和監理站，跨局處主動出擊稽查店家，涵蓋改裝車噪音、無牌及懸掛假牌等。

環保局強調，現場雖未查獲違反相關法令行為，但為求慎重，當場要求現場10多台疑似改裝車限期到檢查驗，店家現場隨即表示願意主動配合市府相關政策進行改善。

桃市環保局追蹤改裝車足跡，稽查業者源頭輔導改善。（翻攝畫面）

環保局表示，自2023年6月1日啟動「靜桃計畫」後，今（2024）年在暑期更加強打擊追蹤輔導改裝車足跡，查緝取締及輔導改裝車業，也採取多項措施來管控城市噪音問題，依陳情熱點分析設立13個寧靜示範區，於寧靜示範區內加強噪音防制工作。

措施包含環警監聯合稽查、聲音照相科技執法、改裝溯源查核、酒駕暨噪音車通報、AI改裝排氣管偵測以及固定式和移動式測速照相裝置以及搭配交通號誌的時制調整降低行駛速度等。

此外，市政府呼籲市民共同參與噪音防制工作，結合當地社區里長和巡守隊合作，加強對夜間機車噪音的宣導，提高市民公德心與保障社區的安寧環境。以上管制措施實施以來，截至今年7月底陳情案件量已顯著下降25.8%，明顯提升桃園市民生活品質。

在車輛改裝排氣管源頭管理層面，桃園市環保局已向交通部建議將排氣管改裝列為不得隨意變更的項目，或在變更時須經查驗合格並辦理登記列管。

此外，還建議經濟部（標檢局）將改裝部品納入商品檢驗與管制，避免因改裝部品未經檢驗而引發的環保罰款問題。期許藉由中央源頭控管修法與地方嚴格執法相結合，共同遏制違規車輛噪音，達到源頭控管和末端稽查的效果。

環保局也呼籲市民朋友共同合作，全民一同監督噪音車，共同維護桃園居住環境。若發現噪音車時，可把相關照片和影片上傳至環境部噪音車檢舉網站。經查證屬實環保局則對該車輛發出通知並進行檢測。逾期不到檢或未通過檢驗者，依法可處最高3,600元罰緩，則依法逕行告發並要求限期改善。