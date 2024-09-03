大陸2024年暑期檔甫結束，總票房較去年同期下滑超過4成。官媒引述業內人士分析，發行放映機制的僵化、優質內容供應的缺乏、短劇短影音的分流等，共同導致了今年偏冷的市場局面。而上遊內容投資的嚴重不足，更可能影響影市未來的健康發展。

暑期檔是春節檔外的又一核心電影檔期，票房走勢一直備受業界關注。燈塔專業版數據顯示，2024年暑期檔累計票房達到116.43億元，總出票（總觀影人次）2.85億張。與2023年暑期檔斬獲的206.3億元票房、觀影人次5.05億相較，均下滑了約44％。這一數字甚至不及2015年暑期檔表現。

從影片結構來看，今年票房最高的影片是喜劇片《抓娃娃》，票房32.54億元；其次為懸疑片《默殺》的13.5億元，其餘影片票房均不足10億元。相比之下，2023年暑期檔出現了2部30億元以上票房電影（《孤注一擲》和《消失的她》）；另有《封神第一部》和《八角籠中》兩部電影票房突破20億元。

大陸《證券日報》報導，暑期檔對於全年票房走勢至關重要。2023年，正是暑期檔超預期的表現，扭轉了當年上半年電影市場偏冷的狀態，並推動全年票房升至近550億元。而今年由於暑期檔票房表現不佳，全年累計票房僅約334億元，觀影人次7.8億，與去年同期相比均下滑了約22％。

對此，多位業內人士分析，當前大陸電影內容生產存在明顯的資金困局。電影研究機構拓普數據CEO程飛介紹，票房大幅下滑的本質原因是市場缺乏優質大體量影片支撐。據統計，到今年1至8月上映的票房千萬元以上國產故事片中，5成以上是2年前投拍的項目，甚至有超3成投拍於3年前。

從上市影視公司財報中，也能看出行業整體內容生產趨勢。近年來，A股主要上市影視公司庫存商品（拍攝完成並已拿證的影視劇）、在產品（拍攝制作中的影視劇）餘額持續下降。在最近披露的2024年半年報中，多家龍頭影視公司的庫存和在產商品余額，已降至歷史低位。

「線上流媒體對影院觀影的沖擊下，年輕觀眾仍在流失，市場缺乏對年輕觀眾影院觀影習慣的培育。同時，電影收入類型仍較為單一，大陸電影對票房收益的過度依賴，使其在面對市場波動時顯得尤為脆弱。這也一定程度降低了業外資本進入的意願，形成惡性循環」，程飛表示。