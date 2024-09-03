美國民主黨候選人賀錦麗偕總統拜登，於美國時間2日前往密西根州進行一連串密集的勞動節主題造勢會，標誌著本屆大選的「秋季衝刺」啟動。然而，新民調顯示，川普可能會在11月扭轉密西根州這個關鍵搖擺州的局勢，若賀錦麗沒拿下該州，恐怕會敗選。

《每日郵報》報導，位於密西根的市場調查公司EPIC-MRA所做的民調顯示，共和黨總統候選人川普在密西根州的民調表現稍佔優勢，與賀錦麗的競爭十分激烈。目前川普的支持率為47%，賀錦麗為46%，其中7%的密西根州選民尚未決定，或拒絕透露他們支持誰。不過，民調有4%的誤差幅度，因此總統候選人在統計上基本上是平手。

密西根州是美國總統大選的關鍵搖擺州，2016年該州的選舉人團選出了川普，2020年該州則選擇了拜登。據民調顯示，密西根州選民認為，川普會在處理烏克蘭、加薩戰爭，以及處理中國大陸、伊朗和北韓議題上，要做得比賀錦麗好。在經濟議題上，密西根州選民也給了川普比較好的分數，在邊境議題上，也認為川普可能提出更好的政策來確保邊境的安全。

同時，密西根州選民認為，賀錦麗在提名美國最高法院法官、解決氣候變遷問題、婦女生育議題、住房和確保獲得醫療保健上，會做得比川普更好。

民調也發現，兩位候選人所選擇的競選夥伴，都沒有幫他們加到分。65%的受訪者說，川普選擇俄亥俄州參議員范斯不會影響他們的投票，而55%的受訪者說，賀錦麗選擇明尼蘇達州州長華茲，作為競選夥伴也不會影響他們的投票。

由於 EPIC-MRA 民意調查顯示，目前看來，兩人的民調表現幾乎勢均力敵，隨著大選進入最後階段，其他民調機構所做的結果與 EPIC-MRA 相當類似。如果賀錦麗的民調表現繼續如此，恐怕會為民主黨帶來毀滅性結果。