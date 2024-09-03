據觀察者網「軍武次位面」專欄報導，最近，俄烏前線的俄軍臨時緊急採購了一批摩托車，這款車是俄羅斯一家叫Racer公司出售的「黑豹」RC300-GY8X型拉力車，售價大概15萬盧布（約人民幣1.1萬元），面向的市場基本都是在前蘇聯國家。Racer公司實際上更像是一個組裝廠，官網介紹中表示它從中國大陸、台灣、日本進口零配件，然後在俄羅斯組裝貼牌銷售。

不僅如此，中國摩托車在俄羅斯銷量還挺高，2018年俄衛通社就曾報導，中國江蘇新世紀遠豪摩托車公司生產的Racer摩托車的銷量，在俄羅斯新摩托車市場上排名第二，超過了美國的哈雷摩托，第一名是德國寶馬BMW。另一家中國廠商銀翔排名第十。

而且中國大陸出口的這些摩托車，很多都是已經淘汰的上一代產品，像排名第一的隆鑫，在大陸國內摩托車圈里是妥妥的二線品牌，各方面並不出色。萬萬沒想到，這些過時摩托，和那些印著中文名稱的可口可樂一樣，會一股腦地被打包送到俄羅斯。

那麼問題來了，俄羅斯好歹也算是軍工強國，為什麼還要從中國進口摩托車，而且還是這種水準的摩托車呢？

今年4月份，俄羅斯媒體曾經曝光過一個經典的戰例，詳細描述了俄羅斯「黎明」營對烏克蘭陣地的一次突擊行動。與以往行動不同的是，這次出動的不是坦克裝甲車，而是一群摩托車。俄軍步兵兩人一組，乘坐摩托車快速接近烏軍陣地，利用極高的機動性躲避烏軍炮火，最終成功佔領了烏軍的據點。

說實話，這一戰例，顯然受到了2016年敘利亞政府軍騎著摩托車，收復拉塔基亞省薩爾馬市的行動的啓發。考慮到俄軍曾經和敘利亞政府軍合作，不排除這次突擊，是哪個參與了敘利亞戰爭的俄軍參謀的傑作。

俄羅斯軍事記者歷山大·斯拉德科夫敏銳地意識到了這種摩托車戰術的優勢。首先就是機動性。摩托車目標小，但馬力卻非常大，可以隨意的穿過泥潭，土路，甚至農田，有利於快速、隱蔽地接近敵方陣地，減少被發現和與敵方交戰的時間。而且，一旦發現敵方火力，縱向規避速度更快，這可不是笨重的裝甲車輛可以比的。而且，兩個輪子的摩托車，壓上反坦克雷的概率，也比四輪車輛小一半。

其次是出於防禦無人機的考慮。經過這兩年的戰爭，俄軍也琢磨出味來了，戰場上同時出現的FPV數量是有限的。原因也很簡單，烏軍的無人機是不少，但遙控器，就那麼幾個啊！如果是十幾輛坦克和裝甲車進攻，那麼烏軍的FPV無人機可以在大疆無人機的偵察和引導下，輕鬆將其一一炸毀。

但是，如果俄軍把進攻兵力變成上百個摩托車小組呢？烏軍的FPV去炸哪個？咱們且不說FPV能不能準確擊中機動靈活的俄軍摩托車，就算能擊中，這麼多摩托，就那麼幾個無人機也炸不過來啊！所以，摩托車戰術，能夠極大提高俄軍進攻部隊的生存能力。

第三是損失成本低。履帶式車輛生產起來很貴，一輛BMD要200萬美元，一輛T72的價格也要300多萬美元，哪怕是前一段時間火爆俄羅斯的中國農用越野車，也要差不多1萬美元。這種越野車上面可以搭載4-6個突擊隊員，一旦被FPV命中，基本上一車人都是非死即傷，代價巨大。

但是一輛摩托車，價格也就千把塊美元，上面坐1-2個人，就算損失一些，也完全在可接受範圍之內。所以，哪怕摩托車突擊隊存在無防護、行進間無攻擊力、載重低等問題，但在其機動性和靈活性面前，這都不是問題。為此，俄媒強烈呼籲俄羅斯新任國防部長安德烈·別洛烏索夫，為俄軍集中採購摩托車裝備。

然後，俄羅斯國防部還真採納了俄媒的意見，開始為前線部隊挑選摩托車。

備選的摩托有兩種：

一種是俄羅斯廠家伊爾比斯的TTR-250，這是一款十幾年前的老車了，250cc的排量，最大時速120公里，是中國巴山BS250摩托車的俄羅斯版本。

另一種就是卡拉什尼科夫公司最近推出的Izh-Pulsar「先進防彈摩托車」。這款車其實算是油改電，在TTR-250的基礎上，加了一個中國產的「高爾登Motor」無刷直流電機，於是搖身一變成了一款20馬力的油電混動摩托車。

但是最終，俄軍誰都沒選，還是選了來自中國的進口貨RACER RC300，只是需要重新刷個漆才能用。

為何俄軍要選進口貨？因為國產貨太貴了！一輛破爛TTR-250，居然差不多1萬8人民幣。而Izh-Pulsar呢？高達50萬盧布。俄軍要的是消耗品，不是藝術品。相反，在中國市場，卻可以買到萬元以內的250cc摩托，雖然是小廠的產品，而且技術也過時了，但擋不住它量大便宜。於是，這一批亮藍色的中國產摩托，就這樣漂洋過海，來到了俄羅斯。

事實上，這不是中國摩托車第一次出海「參軍」了。早在2018年，中國就向阿根廷騎警總部捐贈過一批摩托車，用於G20峰會的安保。而阿根廷使用之後，對中國摩托車讚不絕口，於是又採購了一批中國摩托車裝備特種部隊。當然，採購的是中國豪爵在巴西生產的版本DAFRA。

而在中國的近鄰越南，受摩托車流行的大環境的影響，軍隊也大量裝備了中國產摩托車，還探索出了一套在摩托車上射擊的本事。

當然，增長最迅速的，還是俄羅斯、白俄羅斯以及中亞和中東市場。據海關統計，2023年中國共出口摩托車約1141.5萬輛，同比增長12.8％。

不僅數量增長，而且出口結構也持續優化，以往的小排量通勤摩托銷量下降，但高附加值大排量摩托車出口量明顯增長，2023年出口250ml以上(不含)排量摩托車30.3萬輛，同比增長55％。

具體到俄羅斯市場，隨著歐洲和日本的摩托車逐漸退場，中國摩托車的份額從31.9％增至 48.5％，其中，中國品牌Racer已經成為俄羅斯市占率第一。

而在中亞地區，中國摩托車更是成了搶手貨，摩托車根本供不應求，中國一些企業為了省物流費用，甚至乾脆在新疆霍爾果斯建設了一個摩托車廠，生產完不用入庫，直接裝車發往中亞。