根據晨星於8月31日提供的數據，目前投信發行的台股科技型基金中，成立超過五年並經歷過完整聯準會降息與升息循環的共有23檔，這些基金的五年平均報酬率達170.22%，略高於電子指數。但績效表現突出的基金，其回報率甚至達到指數的兩倍以上。其中，統一奔騰基金的五年報酬率高達318.08%，在同類型基金中名列前茅。此外，該基金的2年、3年及10年報酬率分別為96.66%、87.55%及517.54%，在同類基金中均位居前三。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤指出，台股大盤自8月初低點反彈以來，近期因季線壓力而出現震盪走勢。然而，聯準會主席鮑爾在全球央行年會上釋出鴿派訊號，並強調有足夠工具應對美國經濟放緩。市場預期聯準會降息後，美國經濟將逐步恢復成長動能。在美國經濟軟著陸機率提高、聯準會啟動降息及AI持續增長的背景下，台股中長線仍有望在AI新一波漲勢的帶動下震盪走高。

陳釧瑤進一步表示，未來的投資策略將聚焦於具有成長潛力的AI族群及蘋果新品供應鏈。AI類股將著重上游設備及下游零組件，而蘋果概念股則看好因新品規格提升而受益的光學族群。儘管輝達此前傳出晶片延遲出貨，拖累供應鏈股價表現，但近期輝達增加投片，有望帶動相關廠商第四季營收上修。隨著輝達財報公佈後，市場焦點轉向蘋果新品的發表，蘋果AI新功能預期將掀起換機潮，相關供應鏈有望因此受益。