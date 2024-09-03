蘋果預計在9月10日舉行發表會，包括iPhone 16系列等新品都將亮相。在此之前，外媒發現許多蘋果產品的庫存降至歷史低點，舊款可能就此遭到淘汰，並列出10款產品的清單，建議消費者暫緩購買，待新品發布後再決定。

綜合外媒報導，蘋果部分產品在門市的庫存下降，例如曾因耐用性受到質疑的精細織紋（FineWoven）材質的iPhone保護殼和Apple Watch錶帶，庫存量都已經降至歷史新低，或許真如傳言，蘋果將在發表會推出精細織紋系列的替代品，並大量更新保護殼、錶帶和MagSafe配件。

另外，由於iPhone 16即將亮相，多款iPhone機型的庫存量都下滑，就連專攻平價市場的iPhone SE 3庫存也減少，業界揣測，新一代平價iPhone可能快要問世。同時，AirPods、Apple Watch以及iPad mini等熱門產品也面臨庫存緊繃的狀況。

科技媒體9to5mac則針對市況列出一份名單，點名包括iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14 Plus、iPhone 13、Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2、Apple Watch SE 2、AirPods 2、AirPods 3、iPad mini 6與iPad 10等多項產品，建議若非迫切需求暫緩購買，可待新品推出後再決定。

即使面臨華為的強勢進逼，蘋果仍樂觀看待iPhone 16系列的銷售量，備貨量預估上看9千萬台，優於市場預期，銷售初期的預估數量也比iPhone 15系列還要高，未調漲價格是刺激銷量的重要因素。