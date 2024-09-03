元大AAA至A公司債(00751B)2024年度第三季配息公告出爐，第三季配息0.46元，未來將在9月13日第二階段公告確定配息金額，9月18日除息，想參與配息的投資人，最晚在9月16日前買進並持有，而配息發放日則在10月15日。反映市場降息預期推升債券價格，美債殖利率今年以來呈下降趨勢，帶動00751B第一季、第二季分別以5、20個交易日填息。

國泰投信旗下熱門美債ETF-國泰20年美債(00687B)及國泰10Y+金融債(00933B)亦公告第三季第一階段預估配息，00687B擬配0.42元、00933B擬配0.075元。兩檔基金都是預定9月18日除息，最後買進日為9月16日。

國泰20年美債(00687B)基金經理人江宇騰指出，聯準會9月降息幅度從經濟數據可略作推測，美國公布的上周初領失業金人數23.1萬人，低於預測值；美國商務部經濟分析局29日公布的數據亦顯示，第二季經濟成長速度優於專家預期，兩者大幅消弭經濟衰退疑慮，美國經濟展現極佳韌性，聯準會就不用透過大幅度降息來刺激經濟，前幾年因為新冠疫情導致的金融危機不再，低迷的零利率時代重現機率極低。