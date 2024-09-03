大陸透過低價傾銷策略擠壓各國市場，根據泰國媒體報導，泰國製造業面臨成本上升及外企激烈競爭，去年關閉高達近2000家工廠。泰國工業聯合會（FTI）對此警告，如果不祭出新對策，泰國許多企業恐因此滅頂。

根據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，泰國在觀光業與出口帶動下，預計今年經濟年成長2.6％，但受到製造業拖累，泰國今年上半年工業產值年減2％。泰國商業部長普譚（Phumtham Wechayachai）示警，大陸低價品已對泰國製造業造成影響，政府將成立1個跨單位工作組因應。

美國之音先前報導，泰國清邁大學經濟學副教授尼西特（Nisit Panthamit）說，大陸電商平台包括阿里巴巴旗下全球速賣通等，祭出的價格戰已對當地業者造成威脅，如今包括Temu也進駐泰國，低價競爭將越演越烈。尼西特示警，預估到今年底，泰國產品銷售額恐下滑10％至20％。

泰國總理去年上任時，承諾要在任內將年均GDP成長率，從過去10年的1.73%提高到5%，但目前泰國製造業佔經濟比重已下滑至24%，接近1993年以來最低點，工業產能利用率也降至60%以下。