批北檢「動用全國力量研究我」 柯文哲轟台有罪定義由綠決定

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案遭聲押，台北地院2日凌晨裁定無保請回，檢方將提抗告。柯文哲今（3）日步出家門受訪時說，北檢昨未抗告，大概是連夜研讀電腦資料，看能否從裡面找出什麼東西來，怎麼司法機關會變成跟名嘴一樣？他也批，不希望有一天變成「民進黨說你有罪就有罪」，國家不應該是這樣，台灣花了30年才走出國民黨的黨國體制，結果現在民進黨變成新黨國體制。

柯文哲說，檢廉到他家搜索帶走USB、硬碟，以及辦公室幾乎主要的硬碟、USB也全部搜走，比照前桃園市長鄭文燦的案子，當時檢方第二天就提抗告，但他的為什麼還要拖這麼久？應該是動用所有力量，都在研讀電腦裡面的資料。

柯文哲表示，他除了「三大案」還有政治獻金，再來還有魚果市場案。但這國家有很多事情要做，包括缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才、核電、勞保、健保、高齡化、少子化、淨零碳排放；作為政府，應該每天認真工作，但現在已經從負面選舉走向負面政治，動用全部國家力量認真地研究柯文哲。

柯文哲指出，北檢昨天沒有抗告，大概是連夜研讀電腦資料，看能不能從裡面找出什麼東西來。對他來講，他坦蕩蕩，但以他在北檢2天的經歷，資料拼湊、編故事太容易，怎麼中華民國司法機關變成跟名嘴一樣，每天在那穿鑿附會、編故事，這是國家要的嗎？

柯文哲強調，他就照常工作，但不希望有一天台灣「有罪」的定義重新改變，變成「民進黨說你有罪就有罪」，國家不應該是這樣，台灣花了30年才走出國民黨的黨國體制，結果現在民進黨變成新的黨國體制，司法跟媒體變成政治工具，對得起當年民進黨的前輩嗎？

柯文哲說，20年前他們也是支持民進黨，但民進黨已經變成新黨國體制。司法跟媒體變成政治工具，他有講錯嗎？怎麼一個國家變這樣？這是民進黨要跟老百姓反省的。

至於民進黨昨以「民眾黨沒說的真相」為題發文惹議。柯文哲回應，其實在整個過程中，壓力最大的人就是那位法官，甚至他在最後的結辯，都跟法官說，檢察官的立場明確、態度清楚，「你就不要為難了」。

被問到是真的不知道京華城容積率提高至840％？柯文哲說，現在他當然知道，當時案子送進都委會以後，他從來沒有參與過，不然去找所有紀錄出來。

媒體追問，有都委發文認為，京華城容積獎勵不合理？柯文哲說，不要馬後砲，他也要替北市都委會執行祕書邵琇珮講公道話，如果一個公文有那麼多人簽字，到最後不可以把責任推給某一個人，哪有這樣的？公文上面有多少人簽字？