京華城案羈押抗告司法戰開啟！民眾黨主席柯文哲、前台北市副市長彭振聲涉嫌京華城弊案，遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見，法官2日裁定讓柯無保請回，彭則收押禁見，除了北檢最快今天提起抗告外，在押的彭振聲也委託律師何勖愷，趕在今天下午5時下班前到北院遞狀，向台灣高等法院提抗告。

另在押的應曉薇、沈慶京的律師也研擬抗告理由，預計今天提抗告。

彭振聲遭羈押原因，依據台北地院裁定書出，是因「關鍵共犯」都委會執行祕書邵琇珮不在國內，有勾串之虞，據了解，律師認為，邵女已 到案說明，此「關鍵共犯」與彭振聲已無勾串之虞，沒有羈押必要性。

檢方8月12日首度以被告身分，傳喚彭振聲到案，釐清京華城容積率決策過程，庭訊2個半小時後，認為彭罪嫌重大，但無羈押必要，且配合傳喚到庭，將他請回，但限制出境、出海並限制住居，彭後來還到市議會專案小組說明京華城案，議員更透露彭指是柯文哲交辦。

檢察官8月30日再度約談彭振聲，認定其涉貪汙重罪嫌疑重大，且有勾串證之虞，聲押禁見獲准。法院認為，彭涉犯《貪汙治罪條例》對於主管或監督事務圖利罪，犯罪嫌疑重大，且彭與應曉薇、沈慶京等人間，犯意聯絡、行為分擔為何，仍事實未明，有待檢察官釐清。

北院更認為，彭曾為副市長，並為都委會的會議主席、京華城案的專案管理人，為上層及關鍵角色，所以其對犯罪事實應知之甚詳，且可能與其他證人串證。

另共犯應曉薇、沈慶京也是京華城案的上層共犯，這些人經北院訊問後，也都否認犯行遭收押禁見。至於檢方聲押書提到的共犯邵琇珮，則顯可疑係因畏罪而潛逃中，堪認彭與共犯已有互相配合為不實陳述的動機及可能。

法官認為，由於還有諸多重要待證事實，而被告、共犯均已有不據實陳述的情形，有相當理由足認彭有勾串共犯之虞。同時，京華城案所涉罪名本已重大，且所圖得之利益及賄賂之金額均極為龐大，裁准彭收押禁見。據了解，彭涉賄金額不明，檢廉還在調查。

★未經判決確定，應推定為無罪。