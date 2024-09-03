US Open has all play stopped after pulled fire alarm leaves players confused on court: ‘That’s crazy’ https://t.co/WheGc4qsRB pic.twitter.com/RXbtRW4gOa — New York Post (@nypost) September 2, 2024

美網3日的賽事出現一點事故，控制電子線審系統（ELC）的建築物響起火災警報，操作人員緊急疏散，暫時切斷了鷹眼系統，全部15場比賽遭到暫停。大會聲明解釋是誤報，比賽隨後照常進行，大約被中斷了6分鐘。

俄羅斯選手麥維德夫（Daniil Medvedev）當時連拿兩盤，在第三盤落後時被主審宣布暫停，他與葡萄牙對手波格斯（Nuno Borges）被主審叫上前告知情況，然後各自回到座位上休息。麥維德夫說：「太瘋狂了，我們都搞不懂發生什麼事，他們說房間裡有火災警報，很怪的經驗但我覺得這幫了我一點忙，讓對手的氣勢被中斷，但希望以後不要再發生了。」麥維德夫6-0、6-1、6-3獲勝晉級8強。

女網也有沃茲妮亞奇（Caroline Wozniacki）的比賽受到影響，她和巴西女將哈德瑪雅（Beatriz Haddad Maia）大戰三盤，哈德瑪雅6-2、3-6、6-3勝出晉級8強。球后思薇雅蒂（Iga Swiatek）也輕鬆闖入8強，將對決地主希望佩古拉（Jessica Pegula）。

2020年美網爆發喬柯維奇（Novak Djokovic）誤擊女線審的風波，導致喬柯維奇遭判失格，2022年美網廢除數百名人類線審的編制，全面改以鷹眼系統代替。男子職網總會ATP也計畫在所有賽事改用機器線審。