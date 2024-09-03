中鼎指出，在本次展覽中，特別展示長期投入科技創新和應用的成果。包含「iEPC智能化統包工程」及「Digital Twin數位雙生技術」，以虛實整合技術，於實體工廠建造時同步完成虛擬工廠，並將服務連結至後續的操作維護，以工程全生命週期數位化服務。

中鼎表示，廣受業界好評的「Mr. Energy智慧化能源管理系統」，已升級並新增溫盤模組，讓客戶在管理能耗的同時，可針對廠房運營過程中直接產生的碳排放進行盤查，實踐更高效的綠色運營。

因應高科技產業對於綠電、再生水及資源回收再利用的需求，中鼎的服務範圍持續拓展，包括綠電業務已擴及太陽光電、生質能、風力發電等領域，並於太陽光電領域，成為國內少數可提供投資、開發、建造、營運到綠電交易一條龍服務的業者。

在再生水開發，中鼎繼完成全球首座將工業廢水再生回用至半導體製程的「南科再生水廠」，接續將服務拓展至海水淡化廠建廠工程，以科技造水穩定產業用水。

針對半導體製程產生的廢溶劑，除將廢異丙醇提濃至產業鏈使用，並可依客戶需求及廠內條件，協助於廠內自設廢溶劑處理設施，以多元解決方案，實踐循環經濟。在本次展會中，中鼎特別設置半導體廢溶劑再生回用的蒸發逆滲透實驗機組，讓參觀者了解。