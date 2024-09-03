此次為00915掛牌上市以來的第七次配息，預計每單位配發0.82元，較上次配發0.72元又更上一層樓，總計00915今年以來已配發2.26元，成立以來配息金額累積來到3.95元 。

00915配息金額得以持續向上，可歸因於具競爭力的成分股組成。依凱基投信官網揭露的00915前一次6月配息公告，股利所得佔10％，其他90％配息來自已實現資本利得，收益平準金、利息所得皆為0，顯見已實現資本利得為00915配息組成一大貢獻來源。

依投信投顧公會統計至7月底的資料顯示，00915今年以來淨值報酬上漲26.3％，近3個月淨值上漲6.22％，近6個月淨值成長27.66％，近一年淨值報酬率45.88％，成立以來淨值報酬甚至高達105.39％ 。

在近6個月、近1年、今年以來報酬都優於台股大盤，相當突出的價格動能，讓00915在配息上更具底氣。凱基優選高股息30基金經理人施政廷表示，00915的價格能持續向上，追蹤指數的多因子選股設計發揮關鍵作用，股息指標確保選出的成分股符合過去、現在、未來股息配發穩的條件。

施政廷說，品質指標確保選入的成分股符合獲利能力好、營運效率高的條件；低波動與下行風險指標有效避開股價波動大、下行風險高的公司，多重把關打造股息跟價差兼顧的成分股組成。

施政廷指出，8月台股企業獲利上修家數小於下修家數，獲利成長趨緩容易使股市趨向震盪，不過，展望後市，在AI與景氣循環上揚帶動下，預期2025年企業獲利仍有近17％的成長，行情具實質基本面支撐。

施政廷表示，歷經7、8月這波下跌，台股本益比已回到1倍標準差左右，第三季的台股傳統股價淡季，正是逢低布局的好時機，而具備追漲抗跌特性的高股息ETF，將是度過短期震盪、掌握後市成長契機的好選項。