立院新會期重頭戲，將審查114年度中央政府總預算，而在野黨恐將對司法院預算以及大法官人事同意權下手？民進黨立院黨團幹事長吳思瑤對此表示，在野黨提出的優先法案，都磨刀霍霍指向法務部和司法院，這都是過當的利用立委的職權政治追殺，民進黨團再次強調，不政治干預、不操弄民粹，也沒有預設立場，讓司法歸司法，讓政治歸政治。

吳思瑤指出，正義是什麼？不是民眾黨可以定義，犯罪與否不是黃國昌或民眾黨主席柯文哲一個人就可以斷定，司法是一套制度，「司法審理有清楚的法規範，柯文哲不是最講究SOP嗎？當國家制度依照相關法律授權檢調，也依其職責調查，遵照SOP何錯之有？」

吳思瑤表示，司法不會一下死、一下活，不應該把羈押柯文哲的檢察官就打成狗熊，又把裁定柯文哲免予羈押的法官來奉為英雄，司法就是司法，尊重司法獨立公正就非常簡單。

吳思瑤提到，看到民眾黨記者會，黃國昌論述下會期的優先法案，拿著「維護司法正義」的手舉牌，但是他都在評論柯文哲的京華城案，黃國昌的司法正義會轉彎，對於個案過當介入，遂行民眾黨的一黨之私。

吳思瑤說，看到民眾黨上上下下，對於司法的挑戰和攻訐，是不是有很深的既視感？就如同當時憲法法庭，國會改革法案的釋憲程序，藍白就是鬥臭大法官，就是抹綠大法官，無視於國會改革法案是藍白聯手搞出來的。

吳思瑤批評，京華城弊案也是藍白合，因為他們沒有辦法切割，從行賄者到國民黨籍議員應曉薇，以及柯文哲，藍白是無法切割，過去藍白在憲法法庭鬥臭大法官，揚言要對司法院預算砍殺、杯葛大法官人事同意權，大家都言猶在耳，新會期大法官人事任命，恐怕也會進入政治鬥爭。

吳思瑤表示，現在黃國昌或國民黨提出的優先法案，都磨刀霍霍指向法務部和司法院，都是在利用立委的職權，過當的政治追殺，大家可以觀察未來法務部和司法院預算，藍白是不是在挾怨報復，民進黨團再次強調不政治干預不操弄民粹，也沒有預設立場，讓司法歸司法，讓政治歸政治。