藝人敖犬從《模范棒棒堂》出道，神似陳冠希的長相風靡萬千少女，不僅演藝事業一帆風順，去年還跟有「長榮最正空姐」封號的女友FaFa求婚成功，愛情事業兩得意。沒想到昨(2日)他在社群PO出女友在車上睡覺影片，透露對方罹患「慢性病」，引起諸多網友共鳴。

敖犬發文透露未婚妻FaFa罹患「慢性病」，接著公開症狀：「只要我開車她就必須睡著的病，好像是無法抵擋車上白噪音催眠」，不禁感嘆：「我真的很希望她可以治好」。隨後透露兩難之處：「開車的人都懂，希望副駕可以陪聊天，但我又無法阻止她睏企(睡覺)，而且她睏企(睡覺)通常是一瞬間的事」，接著向廣大網友尋求解決方案：「誰可以救救她」。

敖犬透露女友一上車就會進入睡眠狀態。（圖／bboyowodog IG）

敖犬還分享偷拍FaFa睡覺的影片，只見坐在副駕駛座的她，驚醒後先盯著手機螢幕看，過幾秒鐘後才發現被偷拍，要下車時還對著鏡頭露出尷尬微笑。此篇PO文引來諸多女網友共鳴：「是開車很安穩才會安心的睡」、「我也是，根本沒辦法清醒」、「應該每個女生都是這樣」、「我也一定要睡覺耶！引擎聲真的很催眠～我連環島都睡一整路」，連FaFa都忍不住留言：「那個白噪音太難抗拒了」。

FaFa盯著手機螢幕幾秒後才發現被偷拍。（圖／bboyowodog IG）

自從發發與敖犬公開戀情後，不吝嗇曬出私下甜蜜互動，卻不時收到一些「雜音」：「結了婚就知道」、「有小孩就不會這樣了」。對此，她除了坦承是戀愛腦，更直接反擊酸民：「真的不要自己婚姻不美滿，就覺得其他人也這樣好不好」。