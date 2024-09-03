台北京華城案延燒，前立委蔡正元直指，高雄國賓飯店危老重建案容積率1142％，引發議論，高市都發局回應，沒有不法問題。不過，民代憂心，建築物高度因容積獎勵蓋更高，市區環境承受得了嗎？對此，高雄市長陳其邁今（3）日強調，會就個案嚴加審查。

高市議員邱于軒指出，高雄國賓被列為土壤液化潛勢區，超高容積率恐有公共安全危險，目前規畫超過50層高樓也嚴重影響周邊住戶生活品質，市府卻都放任不管，若真的出現問題後果恐不堪設想。

對此，陳其邁今受訪時表示，除了依照相關都市計畫對於容積或是建蔽率的審查外，像樓層比較高的大樓，還需經過都市設計審議委員會、交通衝擊評估以及環境影響評估等專業機構進行審查，就這個個案會嚴加審查。

未來若遇到類似狀況如何因應？陳其邁說明，這個是由都市計畫整體通盤檢討，來試算在哪一個區域、哪一些條件之下，它容積應該要多少。政府也有相關機制，包括像都更、危老、綠建築等事項，有不同的評定標準。

陳其邁說，就整體的來看，對於容積率應該多少來做通盤檢討，但他也強調，其實不是只有容積的一項考量，在建蔽率也是一項考量的因素，再加上其他像交評、環評、都市設計審議等，要經過這些審查程序才能取得建照。